GIRLS SUMMARIES



SALINA SOUTH 36, HUTCHINSON 23

HUTCHINSON (6-12, 2-8)

Krol 1-1 0-0 2, Williams 0-0 0-0 0, Robertson 0-1 0-0 0, Posch 2-8 0-0 5, Bynum 3-7 2-2 8, Armbrust 1-3 1-2 3, Elmore 1-3 0-0 3, Seidl 0-6 0-0 0, Hefley 1-4 0-0 2, Wilson 0-0 0-0 0. Totals 9-33 3-4 23.

SALINA SOUTH (6-12, 3-7)

Zamecnik 4-11 0-0 8, Raubenstine 2-5 3-4 7, Schreiber 4-4 2-2 10, Arnold 3-6 0-1 7, Maxton 0-2 0-0 0. Totals 14-33 7-11 36.

Hutchinson 5 9 5 4 — 23

Salina South 4 10 10 12 — 36

3-point goals—H 2-13 (Robertso 0-1, Posch 1-6, Armbrust 0-2, Elmore 1-1, Seidl 0-3), SS 1-10 (Zamecnik 0-4, Raubenstine 0-2, Arnold 1-3, Cox 0-1). Fouled out—Bynum. Rebounds—H 27 (Bynum 7), SS 19 (Raubenstine 5). Turnovers—H 20, SS 8. Total fouls—H 10, SS 5.



REPUBLIC COUNTY 54

SACRED HEART 40

REPUBLIC COUNTY (7-12, 3-8)

Lewellyn 2-3 0-0 4, I.Wheeler 3-4 1-2 9, hansen 4-6 5-7 13, A.Wheeler 0-0 0-0 0, Morris 0-3 2-4 2, C.Jensik 0-0 0-0 0, Wilbert 0-1 2-2 2, E.Jensik 2-3 3- 47, Gardner 1-4 3-4 5, Cole 2-2 0-0 4, Graves 2-3 2-2 8. Totals 16-29 18-25 54.

SACRED HEART (9-10, 5-6)

Smith 0-0 1-2 1, Woodall 0-2 2-2 2, Everett 4-9 7-9 15, Goetz 3-8 1-2 9, Slagle 0-2 0-1 0, Gotti 1-5 4-6 6, Palen 2-4 2-2 7, Gack 0-0 0-0 0. Totals 10-32 17-24 40.

Republic County 8 15 14 17 — 54

Sacred Heart 5 6 11 18 — 40

3-point goals—RC 4 (I.Wheeler 2, Graves 2), SH 3 (Goetz 2, Palen 1). Rebounds—RC 18 (Gardner 5), SH 27 (Everett, Slagle 8). Turnovers—RC 23, SH 28. Total fouls—RC 22, SH 21. Fouled out—Goetz, Gotti, Palen.



TREGO 57, SMITH CENTER 43

Trego 18 15 15 9 — 57

Smith Center 12 4 9 18 — 43

Trego—Shubert 13, Day 4, Frost 20, Kinderknecht 2, Walt 7, Mailinowsky 8, Pfannenstiel 3.

Smith Center—Frieling 8, Hutchinson 13, Timmons 9, Maydew 4, Rentschler 4, Long 2, Kirchhoff 1, Enochs 2.



TMP-MARIAN 58, STOCKTON 46

TMP-Marian 12 23 15 8 — 58

Stockton 12 10 4 20 — 46

TMP-Marian—Schippers 17, Lowe 12, Lane 8, Balthazor 1, Reidel 3, Allen 11, DeWitt 2, Wasinger 4.

Stockton—Griffin 14, Dix 15, Bellerive 6, Plumer 7, Hamilton 2, Odle 2.



ULYSSES 49, GOODLAND 21

Ulysses 23 14 10 2 — 49

Goodland 3 4 11 3 — 21

Ulysses—Castillejo 9, Haney 11, Ogelvie 6, Garcia 5, Edwards 2, Gomez 5, Ballesteroz 11.

Goodland—Weeter 11, Drennan 3, Biermann 3, Lehman 3, Rudolph 1.



CANTON-GALVA 50

WICHITA HOMESCHOOL WARRIORS 48

Wichita HS 12 13 13 10 — 48

Canton-Galva 9 13 13 15 — 50

Wichita Homeschool Warriors—H.Schwemmer 5, Nordberg 11, Jenkins 5, Mellinger 17, Kelley 6, S.Schwemmer 4.

Canton-Galva—Mastre 6, Bell 12, Moddelmog 12, Unruh 16, Doughman 4.



BELOIT 51, MINNEAPOLIS 47

Beloit 12 13 15 11 — 51

Minneapolis 5 11 14 17 — 47

Beloit—Wagner 2, Schroeder 5, Meier 2, Larson 26, Cooper 2, Mihm 2, Barrett 12.

Minneapolis—Giles 7, Nelson 11, Shupe 4, Smith 2, Vignery 23.



MAIZE 62, SALINA CENTRAL 39

SALINA CENTRAL (10-8, 6-5)

Cobb 1-6 0-0 3, Kierscht 4-9 0-0 12, Merkle 3-9 2-2 9, Williams 3-8 2-3 9, Sanderson 1-1 0-0 2, Nash 1-4 0-0 2, Griffin 1-2 0-0 2, Opat 0-0 0-0 0, Stewart 0-0 0-0 0. Totals 14-39 4-5 39.

MAIZE (16-3, 9-2)

Onwugbufor 3-4 0-0 6, Holmes 4-8 3-4 14, Jones 2-8 5-6 9, Cauthon 3-10 0-0 7, Laham 4-7 1-2 13, Wilcox 0-1 0-0 0, Miller 4-5 5-6 13, Espinoza 0-1 0-0 0, Wedman 0-0 0-0 0, Pierce 0-0 0-0 0, Lambert 0-0 0-0 0, Martinez 0-0 0-0 0. Totals 20-44 14-18 62.

Salina Central 8 7 14 10 _ 39

Maize 7 17 22 16 _ 62

3-point goals_SC 7-18 (Kierscht 4, Cobb 1, Merkle 1, Williams 1), M 8-20 (Laham 4, Holmes 3, Cauthon 1). Rebounds_SC 25 (Merkle, Williams 5), M 26 (Jones 7). Turnovers_SC 25, M 15. Total fouls_SC 16, M 10. Fouled out_Cobb (SC).



MAIZE 58, SALINA CENTRAL 45

SALINA CENTRAL (13-5, 6-5)

Richardson 0-3 0-0 0, Driver 0-5 0-0 0, Williams 3-10 3-5 10, M.Grammer 5-8 3-4 16, Kickhaefer 0-9 0-0 0, D.Grammer 5-8 0-1 13, DeMars 2-2 0-2 6, Glen 0-0 0-0 0, McHenry 0-1 0-0 0, Watson 0-0 0-0 0. Totals 15-46 6-12 45.

MAIZE (19-0, 11-0)

Grill 4-12 4-4 13, Schreiner 2-4 1-1 5, Easter 6-7 2-4 14, Ohnmeis 3-3 0-1 6, Koehn 5-8 4-4 16, Grimes 0-2 1-2 1, Stanton 0-0 0-0 0, McGaugh 1-2 0-1 3, Owings 0-0 0-0 0, Sampson 0-0 0-0 0. Totals 21-38 12-17 58.

Salina Central 12 8 14 11 _ 45

Maize 12 14 11 21 _ 58

3-point goals_SC 9-32 (M.Grammer 3, D.Grammer 3, DeMars 2, Williams 1), M 4-15 (Koehn 2, Grill 1, McGaugh 1). Rebounds_SC 26 (Kickhaefer 7), M 31 (Easter 6). Turnovers_SC 11, M 12. Total fouls_SC 16, M 10. Fouled out_Driver (SC), Schreiner (M).



MARION 34, EYLRIA CHRISTIAN 32

Elyria 6 8 8 8 2 — 32

Marion 5 0 14 11 4 — 34

Elyria Christian—Penner 7, Peters 2, Starburg 8, Burton 4, Aden 2, Clark 4, Adamyk 1, Schultz 4.

Marion—Burkholder 6, Boudreaux 3, Crabb 10, White 4, Slifer 2, May 2, Regnier 2, Waner 3, Neufeld 2.



ELLSWORTH 47, LINCOLN 13

Ellsworth 18 11 11 7 — 47

Lincoln 3 5 4 1 — 13

Ellsworth—Hellebust 2, Stroede 5, Klein 2, Tenbruck 16, S.Wilson 11, Talbott 9, H.Wilson 2.

Lincoln—Squires 1, Vath 5, Walter 4, Garay 3.



ATWOOD 47, DIGHTON 39

Atwood 15 5 5 22 — 47

DIghton 10 3 12 14 — 39

Atwood—Moley 2, Sattler 4, Domsch 5, Beorman 10, Crouse 8, Singhatch 16, A.Singhatch 2.

Dighton—Villarreal 2, Cramer 5, Barton 1, Shapland 12, Sheppard 7, Mel.Whipple 4, Ella Roberts 8.



QUINTER 43, OBERLIN 39

Oberlin 12 9 12 6 — 39

Quinter 11 9 5 18 — 43

Oberlin—Saderland 2, Ketter 2, VanVleet 12, Laheeferer 3, Koerperich 2, May 5, Carter 7.

Quinter—Gruenbacher 4, Brown 2, Gillespie 9, Charles 7, Selensky 6, Getz 15.



GARDEN CITY 55, HAYS 49

Hays 13 14 6 16 — 49

Garden City 22 12 12 9 — 55

Hays—Nunnery 5, Krannawitter 3, McCrae 14, Johnson 3, Ruder 4, Swayne 12, Schwarz 4, Adams 4

Garden City—Acosta 11, Springsten 11, Lamb 20. Williams 9, Dirks 4.





BOYS SUMMARIES



SALINA SOUTH 58, HUTCHINSON 38

HUTCHINSON (3-15, 0-10)

Blake 2-6 1-2 5, Cole 2-6 0-0 4, Kraus 2-4 1-2 5, Heneha 1-5 0-0 2, Webster 3-11 2-4 9, Burns 1-4 1-2 3, Holmberg 2-3 0-0 4, Huhs 3-5 0-0 6, Davis 0-0 0-0 0. Totals 16-44 5-10 38.

SALINA SOUTH (8-10, 3-7)

Schreiber 3-8 1-2 7, Jordan 4-7 0-0 9, Munsell 0-3 0-0 0, Junghans 2-5 1-2 7, Banks 8-9 3-3 19, Johnson 4-8 1-4 9, Garrett 2-3 0-0 4, Ratcliff 0-0 0-0 0, Garcia 0-0 0-0 0, Hannert 0-0 0-0 0, Varela 1-1 0-0 3, Giroux 0-1 0-0 0. Totals 24-45 6-11 58.

Hutchinson 11 5 11 11 — 38

Salina South 13 18 12 15 — 58

3-point goals—H 1-7 (Cole 0-4, Heneha 0-1, Webster 1-2), SS 4-12 (Schreiber 0-1, Jordan 1-4, Munsell 0-1, Junghans 2-3, Johnson 0-1). Fouled out—None. Echnical fouls—Webster. Rebounds—H 21 (Holmberg 5), SS 26 (Banks 6). Turnovers—G 14, SS 10. Total fouls—H 8, SS 10.



SACRED HEART 55, REPUBLIC COUNTY 37

REPUBLIC COUNTY (5-14, 2-9)

Callaway 2-7 0-0 6, Fisher 2-4 0-0 4, Dahl 0-1 0-0 0, Purde 2-5 2-2 6, Nutsch 4-8 4-5 13, Lapo 1-9 3-6 6, Hartner 0-1 2-2 2, Stindt 0-0 0-0 0, Aurand 0-0 0-6 0. Totals 11-35 11-21 37.

SACRED HEART (14-5, 9-2)

Jaco.Gormley 0-0 0-0 0, Skidmore 6-17 0-0 13, Leners 1-3 0-0 2, Buckner 3-7 2-2 8, Jack.Gormley 0-2 0-1 0, Herrenbruck 6-12 2-2 17, Gililand 2-6 1-1 6, Nouanlasy 0-0 0-0 0, Richards 0-0 0-0 0, Mendez 2-5 2-9 6, Douglas 0-0 0-0 0, Prendergast 0-0 3-4 3, Elmore 0-0 0-0 0. Totals 20-52 10-19 55.

Republic County 5 11 9 12 — 37

Sacred Heart 10 17 13 15 — 55

3-point goals—RC 4 (Callaway 2, Nutsch 1, Lapo 1), SH 5 (Skidmore 1, Herrenbruck 3, Gilliland 1). Rebounds—RC 22 (Purde, Aurand 4), SH 4 (Mendez 11). Turnovers—RC 9, SH 10. Total fouls—RC 18, SH 20. Fouled out—Leners, Prendergast.



ULYSSES 58, GOODLAND 36

Ulysses 17 6 16 19 — 58

Goodland 8 5 12 10 — 36

Ulysses—Walker 7, Galindo 5, Hickman 21, Perez 6, Sifuentes 4, Duran 6, Ochoa 3, Flores 2, Walker 4.

Goodland—Johnson 6, Cure 5, Cole 8, Rodriguez 5, Brumbaugh 6, Mull 2, Volk 4.



BELOIT 66, MINNEAPOLIS 53

Beloit 18 22 11 15 — 66

Minneapolis 12 20 12 9 — 53

Beloit—Cox 5, Palen 9, Smith 8, Gray 4, Budke 1, Eilert 3, Mason 12, Thompson 20, Chandler 4.

Minneapolis—Griffin 4, Ausherman 9, Moeckel 14, White 6, Davidson 2, McCullick 18.



WICHITA HOME SCHOOL 71

CANTON-GALVA 33

Wichita HS 24 17 20 10 — 71

Can-Gal 10 4 16 3 — 33

Wichita Home School—Greenman 9, Peffly 9, Tibbits 12, Masterson 2, Emmot 19, Lallement 6, Townsend 14.

Canton-Galva—Everett 8, Collins 8, Colgin 2, Huff 2, Munson 7, Koehn 2, Struber 4.



TMP-MARIAN 52, STOCKTON 34

Stockton 14 7 6 7 — 34

TMP-Marian 11 14 16 11 — 52

Stockton—Means 5, K.Hamel 2, Conyac 2, T.Rogers 3, B.Rogers 3, Beougher 19.

TMP-Marian—Lang 6, Jacobs 2, Karlin 2, Schulte 9, Breutzer 2, Ginther 8, R.Karline 8, Johnson 6, Mayers 9.



SMITH CENTER 59, TREGO 41

Trego 6 9 6 20 — 41

Smith Center 15 11 11 22 — 59

Trego—Ko.Shubert 9, Russell 10, Ke.Shubert 4, Minson 1, Werth 5, Feldt 4, Sesormiers 4, Price 4.

Smith Center—Benoit 9, Sasse 15, Colby 5, Hobelmann 16, Kuglar 7, Lehmkuhl 2, Maxwell 4, Montgomery 1.



HOXIE 81, NORTHERN VALLEY 77

Hoxie 20 17 23 21 — 81

Northern Valley 23 26 10 18 — 77

Hoxie—Weimer 12, Tremblay 2, Dible 40, Kennedy 4, Dowell 7, Obioha 16.

Northern Valley—R.Sides 34, Bach 23, Stutsman 8, Cole 12.



ATWOOD 58, QUINTER 55

Atwood 5 11 21 21 — 58

Quinter 15 12 14 14 — 55

Atwood—H.Garner 22, May 3, Corbett 14, J.Garner 14, Van Meter 5.

Quinter—Wolf 7, CHester 1, Thielen 2, Johnson 2, Halas 27, Ostmeyer 6, Boone 10.



BENNINGTON 54, SOLOMON 52

Bennington 13 8 16 17 — 54

Solomon 9 14 17 12 — 52

Bennington—Allen 7, Ohlson 4, Levendahl 3, Stanley 8, Oldham 8, Shipley 24.

Solomon—E.Hynes 16, Marfise 16, D.Hynes 3, Fowles 7, Kirby 10.