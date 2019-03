BOYS SUMMARIES



SACRED HEART 54, ELLSWORTH 36

ELLSWORTH (6-16)

Bolton 0-0 0-0 0, Gwinner 0-0 0-0 0, Haxton 4-9 2-4 10, Turnipseed 1-2 2-2 4, Kyler 1-2 0-0 3, Braden Schulte 3-8 0-0 6, Rogers 0-2 0-0 0, Zelenka 0-0 0-0 0, Bransen Schulte 4-10 3-3 13, Sharp 0-1 0-0 0, Webber 0-0 0-0 0. Totals 13-34 7-9 36.

SACRED HEART (17-5)

Skidmore 6-16 0-1 14, Leners 3-6 0-0 6, Buckner 2-4 0-0 4, Herrenbruck 7-12 5-7 22, Mendez 1-3 1-4 3, Prendergast 0-3 0-0 0, Jackson Gormley 0-0 0-0 0, Gilliland 0-2 2-2 2, Jacob Gormley 1-1 1-2 3, Richards 0-0 0-0 0, Douglas 0-0 0-0 0, Nouanlasy 0-0 0-0 0. Totals 20-47 9-16 54.

Ellsworth 6 7 11 12 _ 36

Sacred Heart 13 14 11 16 _ 54

3-point goals — E 3-9 (Bransen Schulte 2, Kyler 1), SH 5-20 (Herrenbruck 3, Skidmore 2). Rebounds — E 22 (Haxton 5), SH 31 (Herrenbruck 10). Turnovers_E 16, SH 9. Total fouls — E 17, SH 13. Fouled out — Bransen Schulte, Buckner.



Salina Central 70, Hays 27

HAYS (9-12)

Nunnery 2-4 0-0 6, McCrae 3-11 0-2 7, Ruder 0-5 0-0 0, Meyers 1-5 0-0 3, Swayne 2-2 2-2 6, Adams 0-1 0-0 0, Johnson 0-3 0-0 0, Schwarz 1-2 0-0 2, Krannawitter 1-1 0-0 3, Kieffer 0-1 0-0 0, Lummus 0-0 0-0 0, Linenberger 0-0 0-0 0. Totals - 10-35 2-4 27.

SALINA CENTRAL (16-5)

D.Grammer 7-11 0-0 18, Driver 5-6 1-1 11, Williams 2-6 0-0 5, M.Grammer 1-5 0-0 2, Kickhaefer 2-5 0-0 6, DeMars 2-3 0-0 6, Glen 1-3 1-2 3, Richardson 4-5 1-1 11, McHenry 2-2 1-1 5, Watson 1-2 1-1 3, Tedlock 0-0 0-0 0, Burnett 0-1 0-0 0. Totals - 27-49 5-6 70.

Hays 9 6 10 2 — 27

Salina Central 19 11 23 17 — 70

3-point goals — H: 5-21 (Nunnery 2, McCrae 1, Meyers 1, Krannawitter 1); SC: 11-24 (D.Grammer 4, Williams 1, Kickhaefer 2, DeMars 2, Richardson 2). Rebounds — H: 20 (Ruder 4); SC: 30 (Driver 6). Turnovers — H: 16; SC: 8. Fouls — H: 9; SC: 8. Fouled out — none.



WICHITA HEIGHTS 69, SALINA SOUTH 35

SALINA SOUTH (8-13)

Schreiber 3-5 3-6 10, Johnson 1-9 2-2 4, Munsell 1-5 0-0 3, Junghans 2-7 0-0 5, Banks 4-8 3-6 11, Garrett 0-3 2-2 2, Hannert 0-0 0-0 0, Varela 0-0 0-0 0, Rowland 0-0 0-0 0, Giroux 0-0 0-0 0, Ratcliff 0-0 0-0 0, Garcia 0-0 0-0 0. Totals 11-37 10-16 35.

WICHITA HEIGHTS (16-5)

Hale 4-9 0-0 10, Baker 1-5 0-0 2, Okon 5-10 3-3 15, Pillich 8-15 3-4 19, Florence 5-7 1-1 11, Bobbitt 2-5 0-0 4, Hudspeth 0-6 2-2 2, Kiguru 3-3 0-0 6, Norris 0-0 0-0 0, Harrison 0-0 0-0 0, Payne 0-0 0-0 0, Watkins 0-0 0-0 0. Totals 28-60 9-10 69.

Salina South 12 8 9 6 — 35

Wichita Heights 19 14 17 19 — 69

3-point goals—SS 3-11 (Schreiber 1-1, Johnson 0-2, Munsell 1-4, Junghans 1-4), WH 4-16 (Hale 2-6, Okon 2-2, Pillich 0-1, Bobbitt 0-1, Hudspeth 0-6). Fouled out—None. Rebounds—SS 22 (Johnson 7), WH 40 (Florence 11). Turnovers—SS 21, WH 10. Total fouls—SS 13, WH 17.



McPHERSON 88, NEWTON 86 (OT)

Newton 8 23 21 23 11 — 86

McPherson 15 16 21 23 13 — 88

Newton—Brackeen 8, Berry 28, Krogmeier 30, Peterson 14, Jones 4, Ray 2.

McPherson—Stufflebean 16, M.Alexander 20, Hoppes 11, J.Alexander 24, Kinnamon 10, Cooper 5, Madron 2.



REPUBLIC COUNTY 57, VALLEY HEIGHTS 49

Republic County 15 13 12 17 — 57

Valley Heights 19 14 2 14 — 49

Republic County—Callaway 6, Fischer 5, Parde 14, Nutsch 13, Lapo 6, Aurand 13.

Valley Heights—Beardsley 10, Martin 15, O’Toole 12, Hines 2, Yungerberg 4, Kenworthy 6.





INMAN 69, BENNINGTON 42

Bennington l3 11 16 12 — 42

Inman 18 19 16 16 — 69

Bennington—Ohlson 4, Lovendahl 3, Stanley 5, Oldham 9, Shipley 11, Allen 5, Hilbert 5.

Inman—Eddy 11, Froese 10, Thiessen 18, Bledsoe 6, Friesen 8, Doerksen 10, Carter 2, Konrade 2, Blank 2.





GIRLS SUMMARIES



NORTON 55, SOUTHEAST OF SALINE 23

SOUTHEAST SALINE (12-9)

Tillberg 3 0-0 6, Kaniper 0 0-0 0, Poague 0 0-0 0, Orr 2 1-2 5, Yianakopulos 0 0-0 0, Meares 0 0-0 0, Fear 1 0-1 2, Schlesener 3 2-4 8, Pohl 0 0-0 0, Pearson 0 0-0 0. Chitty 1 0-0 2. Totals 10 3-7 23.

NORTON (20-2)

T.Hauser 8 1-3 17, Kuhn 4 5-6 14, Jones 0 0-0 0, Hartwell 3 0-0 8, Brooks 3 0-1 8, Bailey 2 0-0 4, David 0 0-0 0, H.Hauser 1 0-0 2, Voss 1 0-1 2, Engelbert 0 0-0 0, DuBois 0 0-0 0. Totals 22 6-11 55.

SE-Saline 6 4 9 4 — 23

Norton 17 11 9 8 — 55

3-point goal—SES 0, N 5 (Kuhn 1, Hartwell 2, Brooks 2). Fouls—SES 16, N 10. Fouled out—None.



ABILENE 56, MULVANE 33

Mulvane 7 5 17 4 — 33

Abilene 12 13 21 10 — 56

Mulvane—Myears 8, Parks 4, Klein 3, Almirante 3, Tharp 6, White 7, Dillon 2.

Abilene—Holmes 6, Vopat 2, Burton 19, Willey 25, Lillard 4.



GOLDEN PLAINS 41, DIGHTON 32

Dighton 10 9 11 2 — 32

Golden Plains 9 7 13 3 — 41

Dighton—Cramer 3, Shapland 4, Sheppard 3, George 1, Roberts 21.

Golden Plains—Kay.Miller 13, Kas. Miller 5, B.Stoll 7, Ligo 12, A.Stoll 4.



CLAY CENTER 47, ST. MARYS 13

St. Marys 3 5 2 3 — 13

Clay Center 20 14 13 0 — 47

St. Marys—M.Hurla 3, R.Hurla 3, Layton 3, Schindler 2, Hardison 2.

Clay Center—Franson 5, Liby 8, Crimmins 2, Craig 2, Henry 3, Mullin 7, Edwards 10, E.Hammel 10.



THUNDER RIDGE 49, OTIS-BISON 40

Thunder Ridge 11 11 12 15 — 49

Otis-Bison 7 5 6 22 — 40

Thunder Ridge—Stauffer 12, Kirchhoff 5, Pettijohn 19, Boden 7, Hardacre 5, Davis 1.

Otis-Bison—Ewy 7, Wiltse 24, Trapp 4, Anderson 5.