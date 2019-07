Kansas American Legion

Class A, Zones 3 and 4

Wednesday's Games

Zone 4 quarterfinals

Junction City 10, Andover 0

(4 innings)

Jct.Cty.;ab;r;h;bi

Wilkey ss;3;3;3;3

Ky.Taylor lf;2;1;1;0

Tillman 1b;3;0;1;0

Khoury p;2;0;0;0

Hancock lf;3;1;2;1

Laughlin 3b;2;1;0;0

Kell rf;1;2;1;0

Field ph;1;0;0;0

Ke.Taylor c;2;1;1;0

Avers 2b;2;1;1;2

TOTALS;20;10;10;6

Andover;ab;r;h;bi

Kasel ss;2;0;0;0

Orban 3b;2;0;0;0

Galloway lf;2;0;1;0

Evans p;2;0;1;0

Wolfe 2b;1;0;1;0

Fuller c;2;0;0;0

Egan dh;1;0;0;0

Hamrick 1b;x;x;x;x

Weber cf;1;0;0;0

Poague rf;1;0;0;0

TOTALS;14;0;3;0

Jct.Cty.;244;0;—10

Andover;000;0;—0

E — Fuller, Kell. DP — Junction City. LOB — JC 3, And. 3. 3B — Wilkey, Hancock. HR — Wilkey (1). SB — Wilkey 2, Ky.Taylor, Kell. CS — Hancock. Sac. Bunt — Ke.Taylor.

Junction City;ip;h;r;er;bb;k

Kell, W;2;1;0;0;1;3

Khoury;2;2;0;0;0;1

Andover;ip;h;r;er;bb;k

Evans, L;4;10;10;10;3;3

WP — Evans 4, Khoury. HBP — Khoury (Evans). Time — 1:14.

Hutchinson 24, El Dorado 10

(6 innings)

Hutchinson;ab;r;h;bi

Booe c;2;4;1;1

Seitz ph;1;0;0;0

Dixon p;4;2;2;2

Hollingsworth ph;1;0;0;0

Newquist ss;1;4;1;2

Hogan ph;1;2;1;2

Turner 3b;4;1;4;5

O’Sullivan ph;0;0;0;0

Ja.Stoffel 1b;4;1;3;2

Graciano 3b;2;0;0;0

Garland p;2;0;1;1

Jo.Stoffel 2b;1;1;0;0

Cunningham cf;4;2;1;0

Miller lf;3;3;0;1

Unruh 2b;0;1;0;0

Hester rf;2;1;1;1

Akins ph;0;2;0;0

TOTALS;32;24;15;17

El Dorado;ab;r;h;bi

Baker cf;1;1;1;4

J.Roberts c;3;0;1;1

Scribner 3b;2;1;1;0

Ferley dh;1;0;0;0

Schell rf;3;0;0;0

Manke p;4;2;3;0

Travenchick p;3;2;1;1

Winter ss;1;1;0;1

K.Roberts lf;3;1;0;1

Sader 2b;3;2;1;1

TOTALS;24;10;8;9

Hutchinson;803;247;—24

El Dorado;000;631;—10

E — Travincheck, Sader, Schell, J.Roberts 4, Dixon, Winter, Scribner. DP — El Dorado. LOB — Hut. 10, ED 8. 2B — Travincheck. HR — Baker (1). SB — Winter 3, Hogan 2, Booe. CS — Baker. Sac. Bunt — Dixon. Sac. Fly — Winter.

Hutchinson;ip;h;r;er;bb;k

Turner;1;0;0;0;1;1

Booe;1;0;0;0;2;3

Garland;1;0;0;0;1;1

Jo.Stoffel;.2;2;4;4;2;0

Newquist, W;.1;1;2;2;2;0

Dixon;2;5;4;4;2;1

El Dorado;ip;h;r;er;bb;k

Scribner, L;1.2;9;19;13;8;1

K.Roberts;2.1;4;3;3;3;1

Sader;.2;0;2;2;4;1

Manke;.1;0;0;0;0;1

Travincheck;1;2;0;0;0;0

WP — Scribner 4, Booe, Sader 2, Jo.Stoffel 2, Dixon 4, Travincheck, Sader 2. PB — Dixon. Balk — Travincheck. HBP — Booe (Scribner), Newquist (Scribner), Ja.Stoffel 2 (Scribner, Manke), Scribner (Newquist). Time — 2:47.

Zone 3 finals

Salina 17, Newton 10

Salina;ab;r;h;bi

Bell 2b;3;3;2;2

Mathis p;5;2;4;4

Vaughn cf;2;1;1;1

Farmer lf;3;1;0;2

Bolen c;5;1;2;0

Clayson lf;3;0;0;0

Cooper xx;2;0;0;0

Pittenger rf;5;4;4;2

Redding dh;4;2;2;2

Pavey 1b;x;x;x;x

Barber ss;3;3;2;2

TOTALS;35;17;17;15

Newton;ab;r;h;bi

Franz p;4;1;1;1

Valdez p;1;2;1;0

Slechta p;1;0;0;0

Ruggerio rf;1;1;0;0

Barron c;4;1;1;0

Schmidt 3b;4;1;3;2

Loomis lf;3;0;0;0

Schulte dh;3;2;0;0

Hirsh rf;x;x;x;x

Ellette 1b;3;2;0;0

Mick 2b;4;0;2;1

Keeler ss;3;1;2;1

TOTALS;32;10;10;5

Salina;030;524;3;—17

Newton;510;220;0;—10

E — Bell, Loomis 2, Ellette, Vaughn, Barber 2. DP — Salina. LOB — Sal. 9, New. 7. 2B — Pittenger, Valdez, Redding, Schmidt. 3B — Pittenger, Mathis. SB — Pittenger, Vaughn, Franz, Mathis, Redding. CS — Keeler, Vaughn. Sac. Fly — Barber, Bell.

Salina;ip;h;r;er;bb;k

Farmer;3;6;7;2;2;1

Mathis, W;4;4;3;2;2;3

Newton;ip;h;r;er;bb;k

Valdez;4;7;8;5;5;5

Slechta, L;2;;7;6;6;3;4

Franz;1;3;3;3;2;1

Mathis faced one batter in the fourth inning.

WP — Valdez 3, Mathis 3, Slechta 2, Franz 2. Balk — Valdez, Mathis. HBP — Schmidt (Farmer), Franz (Farmer), Valdez (Farmer). Time — 2:29.

Thursday’s games

Zone 4 semifinals

Hutchinson 5, Junction City 4

Hutchinson;ab;r;h;bi

Booe p;3;0;0;0

Dixon c;2;2;1;0

Newquist ss;3;1;1;0

Turner 3b;4;1;3;1

Garland pr;0;1;0;0

Ja.Stoffel 1b;2;0;0;1

Graciano 3b;2;0;0;0

Jo.Stoffel 2b;2;0;1;1

Cunningham cf;4;0;1;1

Miller lf;2;0;0;0

Hogan rf;3;0;0;0

TOTALS;27;5;7;4

Jct.Cty.;ab;r;h;bi

Wilkey p;2;0;0;0

Ky.Taylor rf;2;1;0;0

Tillman 1b;3;1;2;0

Khoury cf;3;0;1;1

Hancock lf;4;1;1;0

Laughlin ss;3;0;1;2

Kell 3b;3;1;1;0

Ke.Taylor c;3;0;1;1

Avers 2b;3;0;1;0

TOTALS;26;4;8;4

Hutchinson;001;001;3—5

Jct.Cty;112;000;0;0—4

E — Wilkey, Laughlin 2, Hogan, Dixon, Ja.Stoffel, Hester, Kell. DP — Hutchinson. LOB — Hut. 8, JC 8. 2B — Dixon, Hancock, Jo.Stoffel, Khoury. SB — Kell, Paige, Laughlin, Wilkey. CS — Laughlin, Wilkey, Ky.Taylor. Sac. Bunt — Ky.Taylor. Sac. Fly — Khoury, Ja.Stoffel.

Hutchinson;ip;h;r;er;bb;k

Turner;3;6;4;3;1;3

Booe, W;4;2;0;0;3;4

Junction City;ip;h;r;er;bb;k

Laughlin;6.1;4;2;2;4;9

Wilkey, L;.2;3;3;3;1;0

WP — Laughlin 3, Booe, Wilkey. HBP — Newquist (Laughlin), Laughlin (Booe). Batter’s Int. — Dixon. IBB — Wilkey (Turner), Tillman (Booe). Time — 2:06.

Zone 4 finals

Newton 9, Hutchinson 8

Hutchinson;ab;r;h;bi

Booe 2b;3;1;3;2

Dixon c;3;1;1;0

Newquist ss;5;1;0;0

Turner 3b;5;2;1;0

Ja.Stoffel 1b;1;1;0;0

Graciano dh;1;1;0;0

Jo.Stoffel 2b;1;0;0;0

Cunningham cf;2;0;0;1

Miller lf;4;1;2;1

Hester rf;3;0;0;0

Hogan rf;0;0;0;0

TOTALS;28;8;7;4

Newton;ab;r;h;bi

Franz cf;5;3;3;0

Valdez 2b;5;2;2;2

Barron p;2;0;1;0

Schmidt 3b;3;1;2;2

Loomis lf;2;0;0;1

Mick dh;2;0;0;2

Slechta 3b;x;x;x;x

Ruggerio rf;x;x;x;x

Ellette 1b;3;0;0;0

Hirsh c;3;0;0;1

Keeler ss;4;1;1;0

Schulte cr;0;1;0;0

Lies cr;0;1;0;0

TOTALS;29;9;9;8

Hutchinson;610;000;1;—8

Newton;103;202;1;—9

There were no outs when the winning run scored.

E — Valdez 3, Barron, Schmidt, Garland 2. DP — Newton 3. LOB — Hut. 11, New. 11. 2B — Franz 2, Schmidt. SB — Turner, Franz, Ellette, Booe. Sac. Fly — Booe.

Hutchinson;ip;h;r;er;bb;k

Garland;4.1;9;6;6;2;7

Newquist;1.2;0;2;2;6;1

Garland, L;0;1;1;0;0;0

Newton;ip;h;r;er;bb;k

Schmidt;0;0;6;2;3;0

Barron;6;7;2;1;4;1

Considine, W;1;0;0;0;1;1

Schmidt faced seven batters in the first inning. Newquist pitched four batters in the sixth inning. Barron faced three batters in the seventh inning.

WP — Newquist. PB — Hirsh 2. HBP — Dixon (Schmidt), Garciano (Schmidt), Ja.Stoffel (Barron), Loomis (Newquist). Time — 2:25.