CROSS COUNTRY

Terry Masterson

Twilight Classic

Aug. 30

at Fun Valley, Hutchinson

MEN

4 miles

Team scores — Cloud County CC 23, Hutchinson CC 42, Cowley College 111, Butler CC 132, Dodge City CC 141, Southwestern 147, McPherson 192, Johnson & Wales (Colo.) 212, Hesston 262, Garden City CC 263, Neosho County CC 274, Oklahoma Panhandle State 313.

Top 10 — 1. Malebana, Dais, Cloud County CC; 2. Kibet, Andrew, Hutchinson CC; 3. Kibarar, Sylvestre, Hutchinson CC; 4. Khvichava, Saba, Cloud County CC; 5. Geta, Habtamu, Cloud County CC; 6. Chinya, Gabriel, Cloud County CC; 7. Mthembu, Kwanele, Cloud County CC; 8. Elgin, Messi, Cowley College; 9. Flanagan, Teagan, Hutchinson CC; 10. Gebreselase, Ablel, Cloud County CC.

Hesston College results — 24. Geyer, Levi, 54. Lais, Jaden, 59. Blosser, Sam, 79. Knopp, Levi, 89. Voth, Jon, 98. Ochs, Daniel.

GOLF

Fox Ridge Monday Seniors

1. Will Martling, Ken Lieske, Gaylord Senneman, Walt Long 30.

2. Dane Lawrence, Dan Shaffer, Gary Hunter, Orlyn Zehr, Leo Griffith 31.

3. John Wilson, Rick Hardacre, Jim Lasiter, Jerry Friesen 32.

Closest to hole 3 — Will Martling. Longest putt on 9 — Dave Mason.

Next play — 9 a.m. Monday.

Fox Ridge Tuesday Seniors

1. Roger Bratland, Jim Zook, Ken Lieske, Al Gann -6.

2. Ron Bogle, Dave Jackson, Bob Schmidt, Bob Gaede -5.

3. John Wilson, George Eason, Don Schmidt -4.

Closest to the hole — Dave Mason. Longest putt — Carvin Thiessen.

Next play — 9 a.m. Tuesday.

Wedgewood Senior Men

1. Will Martling, Ron Jones, Dennis Frank, Roman Mannebach -3.

2. DeWayne Morgan, Jim Merry, Dick Morrison, Jerry Schmidt -2.

3. Sam Farmer, J.R. Pitts, Will Besore, Dale Dick, Charles McNultey -2.

Closest to pin 3 — Randy Evans. Closest to pin 9 on second shot — Phil Considine.

Next play — 9 a.m. Thursday.

AUTO RACING

81 Speedway

Sept. 1

Hornets

A Feature — 1. 9-Slade Mohr, [7]; 2. 24-Phillip White Jr, [6]; 3. 2K-Colton Kelly, [1]; 4. (DNF) 41-Chevy Coleman, [3]; 5. (DNF) 36-Brett Barber, [2]; 6. (DNF) 14K-Korey Bice, [5]; 7. (DNF) 11-Haley Cash, [4].

Heat 1 — 1. 24-Phillip White Jr, [6]; 2. 36-Brett Barber, [2]; 3. 11-Haley Cash, [4]; 4. 14K-Korey Bice, [5]; 5. 9-Slade Mohr, [7]; 6. 41-Chevy Coleman, [3]; 7. 2K-Colton Kelly, [1].

Thumper

A Feature — 1. 1-Scott Miller, [9]; 2. 48-Craig Miller, [7]; 3. 24-Chris Holle, [3]; 4. 12C-Clint Smith, [8]; 5. 22A-Scott Phillips, [11]; 6. 67-Austin Ramey, [2]; 7. 55X-Mike Burian, [5]; 8. 76-George Ramey, [6]; 9. 60K-James King, [14]; 10. 37D-Dakota Dale, [4]; 11. 3X-Raymond Ketner, [1]; 12. 070-Justin McBride, [17]; 13. (DNF) 11-Chase Moore, [12]; 14. (DNF) 47-Robert Foster, [10]; 15. (DNF) D21-Cooper Stroud, [16]; (DNS) 33-Bob Dauer; (DNS) 9-Ryan Stillwell.

Heat 1 — 1. 1-Scott Miller, [6]; 2. 48-Craig Miller, [5]; 3. 55X-Mike Burian, [4]; 4. 3X-Raymond Ketner, [2]; 5. 24-Chris Holle, [3]; 6. 60K-James King, [7]; 7. 11-Chase Moore, [1]; 8. D21-Cooper Stroud, [8].

Heat 2 — 1. 76-George Ramey, [4]; 2. 37D-Dakota Dale, [3]; 3. 67-Austin Ramey, [2]; 4. 12C-Clint Smith, [5]; 5. 22A-Scott Phillips, [9]; 6. 47-Robert Foster, [1]; 7. 33-Bob Dauer, [6]; 8. 070-Justin McBride, [8]; 9. 9-Ryan Stillwell, [7].

Street Stocks

A Feature — 1. 24B-David Blocher, [5]; 2. 36-Chris Purkey, [2]; 3. 33-Bradley Shipman, [4]; 4. 64-Roger Winters, [3]; 5. 09B-Kyle Blocher, [1]; 6. 54-Mike McIlvian, [7]; 7. (DNF) 132-David Blevins, [8]; 8. (DNF) 8-John Blevins, [6]; (DNS) 4-Rick Dunsworth; (DNS) N50-Rod Northcutt.

Heat 1 — 1. 24B-David Blocher, [9]; 2. 09B-Kyle Blocher, [3]; 3. 36-Chris Purkey, [4]; 4. 33-Bradley Shipman, [6]; 5. 64-Roger Winters, [5]; 6. 54-Mike McIlvian, [2]; 7. 8-John Blevins, [1]; 8. 132-David Blevins, [7]; 9. 4-Rick Dunsworth, [8]; (DNS) N50-Rod Northcutt.

Rookie Modifieds

A Feature — 1. 6-John Cohoon, 19:47.641[3]; 2. 21J-Jeremy Sigler, 19:47.689[10]; 3. 06-Andrew Wallace, 19:48.756[7]; 4. 020-Fred Freeman, 19:48.785[11]; 5. 34-Rickey Bonham, 19:49.214[8]; 6. 2-Rustin Wilson, 19:49.739[9]; 7. 7J-J.D. Eveland, 19:50.705[5]; 8. 31-Jerry Richey, 19:50.820[6]; 9. 65B-Brett Davis, 19:51.871[4]; 10. 75J-Jeff Carrell, 19:51.977[14]; 11. 46-Coby Lamb, 19:52.281[1]; 12. 29W-Tyler Wolf, 19:52.353[16]; 13. 19-Terry Collins, 19:53.964[12]; 14. 13-Josh Barnes, 19:55.592[19]; 15. 9-Dalton Murphy, 19:55.811[13]; 16. 7C-Ray Horton, 20:05.020[17]; 17. 14R-Ryan Quiring, 20:06.755[15]; 18. (DNF) 32-Jeff Richey, 13:17.803[2]; (DNS) 22-Nate Baumgartner, 13:17.803.

Heat 1 — 1. 65B-Brett Davis, [4]; 2. 2-Rustin Wilson, [6]; 3. 06-Andrew Wallace, [5]; 4. 46-Coby Lamb, [3]; 5. 75J-Jeff Carrell, [1]; (DNS) 7C-Ray Horton; (DNS) 22-Nate Baumgartner.

Heat 2 — 1. 34-Rickey Bonham, [5]; 2. 7J-J.D. Eveland, [4]; 3. 14R-Ryan Quiring, [6]; 4. 19-Terry Collins, [2]; 5. 32-Jeff Richey, [3]; 6. 13-Josh Barnes, [1].

Heat 3 — 1. 31-Jerry Richey, [4]; 2. 29W-Tyler Wolf, [6]; 3. 9-Dalton Murphy, [1]; 4. 6-John Cohoon, [3]; 5. 020-Fred Freeman, [2]; 6. 21J-Jeremy Sigler, [5].

AAA Modifieds

A Feature — 1. 22N-Kevin Newell, [5]; 2. 7-Treyton Gann, [11]; 3. 429-Shelby Stucky, [2]; 4. 40-Jason Yager, [12]; 5. 71-Patrick McManus, [10]; 6. 32R-Daniel Richey, [4]; 7. 78B-Blake Moler, [8]; 8. 6R-Kenton Allen, [13]; 9. M5-Harley Peery, [7]; 10. 23A-Aaron Rayl, [1]; 11. 45-Scott Squier, [9]; 12. (DNF) 2W-Richard Wilson, [3]; 13. (DNF) 0-Brody Robe, [6].

Heat 1 — 1. 22N-Kevin Newell, [4]; 2. 7-Treyton Gann, [6]; 3. M5-Harley Peery, [5]; 4. 2W-Richard Wilson, [3]; 5. 40-Jason Yager, [7]; 6. 71-Patrick McManus, [2]; 7. 45-Scott Squier, [1].

Heat 2 — 1. 0-Brody Robe, [4]; 2. 78B-Blake Moler, [5]; 3. 23A-Aaron Rayl, [1]; 4. 429-Shelby Stucky, [2]; 5. 32R-Daniel Richey, [3]; 6. 6R-Kenton Allen, [6].

Aug. 31

Modifieds

A Feature — 1. 4-Dan Powers, [1]; 2. 65-Tyler Davis, [7]; 3. 24-Corey Lagroon, [5]; 4. 86-Brian Franz, [13]; 5. 98-John Allen, [4]; 6. 2K-Kendall Kemp, [11]; 7. 3J-Jake Nightingale, [2]; 8. 2-Joe Cleveland, [9]; 9. 93-Brandon Massey, [15]; 10. 29-Marlin Farr, [14]; 11. 4A-Josh Lanterman, [6]; 12. (DNF) 32B-Bobby Bills, [17]; 13. (DNF) MC2-Clint McFadden, [16]; 14. (DNF) 7-Treyton Gann, [10]; 15. (DNF) 6R-Kenton Allen, [18]; 16. (DNF) 21C-Cody Schniepp, [12]; 17. (DNF) 91-Ross Shipman, [8]; 18. (DNF) 21B-Bryce Schniepp, [3].

B Feature — 1. 2K-Kendall Kemp, [1]; 2. 21C-Cody Schniepp, [3]; 3. 86-Brian Franz, [2]; 4. 29-Marlin Farr, [5]; 5. 93-Brandon Massey, [4]; 6. MC2-Clint McFadden, [8]; 7. 32B-Bobby Bills, [6]; 8. 6R-Kenton Allen, [10]; 9. 71-Patrick McManus, [15]; 10. K9-Kyler Kemp, [13]; 11. 38-Scott Brown, [17]; 12. 69-Cecil Dymond, [14].

Heat 1 — 1. 21B-Bryce Schniepp, [2]; 2. 4-Dan Powers, [6]; 3. 7-Treyton Gann, [4]; 4. 4A-Josh Lanterman, [9]; 5. 29-Marlin Farr, [7]; 6. 96JR-Jon Herring Jr, [5]; 7. 32B-Bobby Bills, [8]; 8. 71-Patrick McManus, [1]; 9. 38-Scott Brown, [3].

Heat 2 — 1. 98-John Allen, [2]; 2. 65-Tyler Davis, [4]; 3. 21C-Cody Schniepp, [3]; 4. 93-Brandon Massey, [5]; 5. 86-Brian Franz, [8]; 6. MC2-Clint McFadden, [6]; 7. 96-Jon Herring Sr, [1]; 8. 6R-Kenton Allen, [9]; 9. 69-Cecil Dymond, [7].

Heat 3 — 1. 24-Corey Lagroon, [2]; 2. 2-Joe Cleveland, [1]; 3. 3J-Jake Nightingale, [8]; 4. 2K-Kendall Kemp, [6]; 5. 91-Ross Shipman, [9]; 6. 60-Cody Kretchmar, [7]; 7. 1-Brody Robe, [5]; 8. K9-Kyler Kemp, [3]; 9. 77D-Tanner Lamb, [4].

NCRA Sprints

A Feature — 1. 1J-Danny Jennings, 16:00.442[1]; 2. 50Z-Zach Chappell, 16:00.876[5]; 3. 10C-Jeremy Campbell, 16:01.963[4]; 4. 1X-Don Droud Jr, 16:04.468[10]; 5. 98-J.D. Johnson, 16:05.625[3]; 6. 91-Jeff Stasa, 16:06.509[7]; 7. 2-Mikey Walker, 16:07.942[2]; 8. 20G-Jake Greider, 16:12.624[9]; 9. 88-Terry Easum, 16:14.130[13]; 10. 72-Ray Seemann, 16:16.074[6]; 11. 26M-Fred Mattox, 16:17.651[11]; 12. 31M-Eric Matthews, 16:04.798[12]; 13. 81-Jon Freeman, 16:09.763[14]; 14. 6-Kaden Taylor, 12:36.652[8].

Heat 1 — 1. 98-J.D. Johnson, 02:01.403[2]; 2. 10C-Jeremy Campbell, 02:03.645[3]; 3. 91-Jeff Stasa, 02:04.117[1]; 4. 72-Ray Seemann, 02:06.216[5]; 5. 20G-Jake Greider, 02:06.689[7]; 6. 26M-Fred Mattox, 02:07.880[4]; 7. 88-Terry Easum, 02:10.910[6].

Heat 2 — 1. 1J-Danny Jennings, 04:51.786[4]; 2. 2-Mikey Walker, 04:54.348[5]; 3. 6-Kaden Taylor, 04:55.553[1]; 4. 50Z-Zach Chappell, 04:55.591[7]; 5. 1X-Don Droud Jr, 04:57.996[6]; 6. 31M-Eric Matthews, 04:58.811[3]; 7. 81-Jon Freeman, 04:59.881[2].

NCRA Modifieds

A Feature — 1. 4-Dan Powers, 22:31.076[1]; 2. 65-Tyler Davis, 22:31.762[7]; 3. 24-Corey Lagroon, 22:34.739[5]; 4. 86-Brian Franz, 22:37.630[13]; 5. 98-John Allen, 22:39.857[4]; 6. 2K-Kendall Kemp, 22:40.871[11]; 7. 3J-Jake Nightingale, 22:42.192[2]; 8. 2-Joe Cleveland, 22:43.234[9]; 9. 93-Brandon Massey, 22:43.419[15]; 10. 29-Marlin Farr, 22:44.570[14]; 11. 4A-Josh Lanterman, 22:46.711[6]; 12. 32-Bobby Bills, 22:10.726[17]; 13. MC2-Clint McFadden, 20:51.876[16]; 14. 7-Treyton Gann, 17:48.896[10]; 15. 6R-Kenton Allen, 11:48.734[18]; 16. 21C-Cody Schniepp, 04:36.154[12]; 17. 91-Ross Shipman, [8]; 18. 21B-Bryce Schniepp, [3].

B Feature — 1. 2K-Kendall Kemp, 07:22.959[1]; 2. 21C-Cody Schniepp, 07:24.472[3]; 3. 86-Brian Franz, 07:25.118[2]; 4. 29-Marlin Farr, 07:26.701[5]; 5. 93-Brandon Massey, 07:28.029[4]; 6. MC2-Clint McFadden, 07:28.550[8]; 7. 32-Bobby Bills, 07:29.696[6]; 8. 6R-Kenton Allen, 07:32.391[10]; 9. 71-Patrick McManus, 07:33.701[15]; 10. K9-Kyler Kemp, 07:38.048[13]; 11. 38-Scott Brown, 07:39.862[17]; 12. 69-Cecil Dymond, 07:13.641[14]; (DNS) 1-Brody Robe, 07:13.641; (DNS) 77D-Tanner Lamb, 07:13.641; (DNS) 96-Jon Herring Sr, 07:13.641.

Heat 1 — 1. 21B-Bryce Schniepp, 05:59.419[2]; 2. 4-Dan Powers, 05:59.776[6]; 3. 7-Treyton Gann, 06:01.983[4]; 4. 4A-Josh Lanterman, 06:03.424[9]; 5. 29-Marlin Farr, 06:03.893[7]; 6. 96JR-Jon Herring Jr, 06:18.063[5]; 7. 32-Bobby Bills, 06:05.769[8]; 8. 71-Patrick McManus, 06:07.976[1]; 9. 38-Scott Brown, 06:18.063[3].

Heat 2 — 1. 98-John Allen, 03:55.842[2]; 2. 65-Tyler Davis, 03:58.398[4]; 3. 21C-Cody Schniepp, 03:59.510[3]; 4. 93-Brandon Massey, 04:01.240[5]; 5. 86-Brian Franz, 04:01.777[8]; 6. MC2-Clint McFadden, 04:04.321[6]; 7. 96-Jon Herring Sr, 04:06.168[1]; 8. 6R-Kenton Allen, 04:06.596[9]; 9. 69-Cecil Dymond, 04:07.525[7].

Heat 3 — 1. 24-Corey Lagroon, 04:54.128[2]; 2. 2-Joe Cleveland, 04:56.454[1]; 3. 3J-Jake Nightingale, 04:57.316[8]; 4. 2K-Kendall Kemp, 04:57.457[6]; 5. 91-Ross Shipman, 05:00.218[9]; 6. 60-Cody Kretchmar, 05:01.389[7]; 7. 1-Brody Robe, 04:41.192[5]; 8. 96-Jon Herring Sr; 9. K9-Kyler Kemp, [3]; (DNS) 77D-Tanner Lamb.

NCRA Late Model

A Feature — 1. 7D-Dusty Leonard, 31:45.526[1]; 2. 199-Adam Schrag, 31:46.907[5]; 3. 86J-Travis Johnson, 31:46.928[6]; 4. 92-Delbert Smith, 31:47.714[3]; 5. 55-Chris Kratzer, 31:48.611[2]; 6. 1JR-Justin Kinderknecht, 31:49.110[17]; 7. 229-Damian Patocka, 31:50.030[12]; 8. 42R-Ross McCartney, 31:50.175[9]; 9. 92S-Daniel Smith, 31:50.334[4]; 10. 7C-Jimmy Segraves, 31:51.184[8]; 11. 104-Adam Popp, 31:51.577[7]; 12. 22-AJ Brochu, 31:50.648[13]; 13. 2G-Brandon Givens, 21:00.565[10]; 14. 18-Tony Foster, 21:03.704[11]; 15. B1-Dustin Bolster, 21:03.772[14]; 16. 84-Gary Kilbourn, 21:05.188[16]; 17. 2X-Robert Shepard, 02:36.679[15].

Heat 1 – 1. 92-Delbert Smith, 09:03.919[4]; 2. 7D-Dusty Leonard, 09:04.351[9]; 3. 92S-Daniel Smith, 09:06.665[8]; 4. 86J-Travis Johnson, 09:07.980[6]; 5. 229-Damian Patocka, 09:08.558[1]; 6. 18-Tony Foster, 09:09.199[7]; 7. B1-Dustin Bolster, 09:10.307[5]; 8. 2X-Robert Shepard, 04:48.821[2]; 9. 1JR-Justin Kinderknecht, 02:45.067[3].

Heat 2 — 1. 55-Chris Kratzer, 03:56.528[5]; 2. 199-Adam Schrag, 03:57.969[2]; 3. 104-Adam Popp, 04:02.112[3]; 4. 42R-Ross McCartney, 04:03.090[4]; 5. 7C-Jimmy Segraves, 04:03.851[7]; 6. 2G-Brandon Givens, 04:04.131[8]; 7. 22-AJ Brochu, 04:05.378[6]; 8. 84-Gary Kilbourn, 04:09.713[1].

NCRA Mod Lites

A Feature — 1. 64-Randy Bryan, [1]; 2. 19-Ryan Ayers, [5]; 3. 28-Terry Brown, [2]; 4. 95-Mike Kennedy, [3]; 5. 22-Alex Loveless, [14]; 6. 3D- Dustin Forsberg, [4]; 7. 88C-Chris Unruh, [9]; 8. 81-Jon Freeman, [6]; 9. 66-Jeremy Heim, [11]; 10. 82-Charlie Brown, [7]; 11. 1-AJ Miranda, [8]; 12. 10M-John Miranda, [12].

Heat 1 — 1. 28-Terry Brown, 07:02.374[4]; 2. 64-Randy Bryan, 07:06.251[7]; 3. 81-Jon Freeman, 07:07.919[3]; 4. 1-AJ Miranda, 07:12.834[1]; 5. 831-Chaz Baca Jr, 06:43.792[2]; 6. 10M-John Miranda, 06:19.240[6]; (DNS) 25-Tommy Carter, 06:19.240.

Heat 2 — 1. 3D-Dustin Forsberg, 04:16.403[1]; 2. 95-Mike Kennedy, 04:18.447[4]; 3. 82-Charlie Brown, 04:19.872[3]; 4. 19-Ryan Ayers, 04:20.104[6]; 5. 66-Jeremy Heim, 04:21.231[2]; 6. 88C-Chris Unruh, 04:21.619[7]; 7. 22-Alex Loveless, 04:22.028[5].