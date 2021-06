Pratt swimmers showing good times as competitive season gets underway

The Pratt Swim Team started out the season with good results at Cheney earlier this month. Below are those entries and placements for Pratt swimmers.

BOYS (age 5-6)

BREAST STROKE: 1. Conner Zook (00:46.36); 2. Harvey Nicolay (00:56.58); 4. Levi Polok (01:07.78); 5. Hunter Kunz (01:22.15); 6.. Chase Arnett (01:42.40); 7. Monti Beverlin (01:44.48)

FREESTYLE: 2. Conner Zook (00:45.65); 3. Harvey Nicolay (00:49.84); 4. Chase Arnett (01:01.37); 5. Levi Polok (01:21.52); 6. Monti Beverlin (01:24.08); 7. Hunter Kunz (01:28.37)

GIRLS (age 5-6)

BREAST STROKE: 2. Ada Forssberg (00:49.04); 5. Wilhelmina Nicolay (01:49.27)

FREESTYLE: 2. Ada Forssberg (00:42.56); 4. Wilhelmina Nicolay (01:18.31)

BOYS (age 7-8)

BACK STROKE: 1. Conner Smiley (00:34.37); 3. Archer Deeds (00:39.14); 4. Harvey Nicolay (00:42.80); 7. Conner Zook (00:56.52). 8. Levi Barker (00:59.65); 9. Jacob Polok (01:09.55)

BREAST STROKE: 2. Connor Smiley (00:35.48); 3. Archer Deeds (00:30.21); 7. Jacob Polok (01:03.21); 8. Levi Barker (01:05.65)

BUTTERFLY: 1. Archer Deeds (00:31.81); 2. Connor Smiley (00:36.62); 7. Connor Zook (00:50.65); 8. Jacob Polok (01:03.68); 9. Levi Barker (01:09.40)

FREESTYLE: 1. Connor Smiley (00:25.11); 2. Archer Deeds (00:26.40); 8. Jacob Polok (00:55.56); 9. Levi Barker (00:56.14)

GIRLS (age 7-8)

BACK STROKE: 2. Alida Axman (00:32.74); 8. Estella Beverlin (00:39.17); 15. Leah Schmidt (00:47.96); 17. Amberlynn Kunz (00:50.27); 19. Elin Forssberg (00:50.93); 21. Ada Forssberg (00:58.55); 22. Aurora Eubank (01:05.96); 23. Olivia Dick (00:00.0)

BREAST STROKE: 3. Elin Forssberg (00:36.37); 4. Alida Axman (00:38.72); 9. Estella Beverlin (00:43.52); 16. Leah Schmidt (00:51.21); 20. Aurora Eubank (00:57.71); 21. Amberlynn Kunz (01:15.40); 22. Olivia Dick (01:20.84)

BUTTERFLY: 4. Elin Forssberg (00:37.71); 6. Estella Beverlin (00:40.45); 7. Alida Axman (00:40.64); 9. Ada Forssberg (00:42.62); 19. Aurora Eubank (00:56.17); 21. Olivia Dick (00:57.96); 22. Leah Schmidt (01:03.81); 23. Amberlynn Kunz (01:16.81)

FREESTYLE: 1. Elin Forssberg (00:26.84); 8. Alida Axman (00:34.81); 15. Estella Beverlin (00:39.75); 16. Aurora Eubank (00:42.52);19. Leah Schmidt (00:50.50); 21. Olivia Dick (00:59.21); 22. Amberlynn Kunz (01:12.55)

BOYS (age 9-10)

BACK STROKE: 6. Charlie Mandl (00:26.65); 13. Parker Walker (00:34.77); 14. Cutler Schelling (00:35.90); 15. Hudson Barker (00:36.96); 17. Logan Arnett (00:47.49)

BREAST STROKE: 6. Charlie Mandl (00:29.75); 9. Hudson Barker (00:32.08); 14. Cutler Schelling (00:37.77); 17. Parker Walker (00:45.18); 18. Logan Arnett (00:46.34)

BOYS (age 9-10)

BUTTERFLY: 4. Charlie Mandl (00:27.68); 9. Hudson Barker (00:31.46); 11. Cutler Schelling (00:36.40); 12. Parker Walker (00:36.71); 14. Logan Arnett (00:44.17)

FREESTYLE: 5. Charlie Mandl (00:21.08); 10. Hudson Barker (00:25.84); 11. Cutler Schelling (00:26.27); 16. Logan Arnett (00:30.60);18. Parker Walker (00:31.93)

GIRLS (age 9-10)

BACK STROKE: 1. Johanna Forssberg (00:25.11); 2. Eve Fields (00:27.96); 3. Alexis Eubank (00:30.96); 6. Clara Slater (00:38.62)

BREAST STROKE: 1. Eve Fields (00:27.37); 2. Johanna Forssberg (00:29.24); 4. Alexis Eubank (00:34.43); 5. Clara Slater (00:36.84)

BUTTERFLY: 1. Johanna Forssberg (00:27.22); 2. Eve Fields (00:31.87); 4. Alexis Eubank (00:35.88); 5. Clara Slater (00:37.66)

FREESTYLE: 1. Johanna Forssberg (00:20.05); 2. Eve Fields (00:24.61); 5. Clara Slater (00:30.10); 8. Alexis Eubank (00:33.84)

BOYS (age 11-12)

BACK STROKE: 1. Kyler Barker (00:21.81); 2. Jake Bolen (00:23.19); 3. August Deeds (00:25.40);;4. Caiden Smiley (00:25.58)

BREAST STROKE: 1. Kyler Barker (00:23.24); 2. Jake Bolen (00:24.84); 3. Caiden Smiley (00:26.77); 8. August Deeds (00:33.99)

BUTTERFLY: 1. Kyler Barker (00:20.65); 2. Jake Bolen (00:21.27); 4. August Deeds (00:26.52); 5. Caiden Smiley (00:28.45)

FREESTYLE: 1. Kyler Barker (00:16.68); 3. Caiden Smiley (00:18.55); 4. Jake Bolen (00:19.04); 5. August Deeds (00:19.55)

GIRLS (age 11-12)

BACK STROKE: 4. Maisy Fields (00:24.52); 8. Gracelyn Hembree (00:25. 52); 9. Denali Schelling (00:26.96); 10. Elizabelle Kunz (00:27.27)

BREAST STROKE: 1. Maisy Fields (00:24.49); 5. Gracelyn Hembree (00:27.23); 6. Denali Schelling (00:28.24); 14. Elizabelle Kunz (00:32.83)

BUTTERFLY: 2. Maisy Fields (00:24.03); 3. Gracelyn Hembree (00:24.49); 6. Denali Schelling (00:25.65); 9. Elizabelle Kunz (00:27.11)

FREESTYLE: 1. Maisy Fields (00:18.55); 3. Gracelyn Hembree (0:19.37); 6. Denali Schelling (00:20.27); 11. Elizabelle Kunz (00:22.58)

BOYS (age 13-14)

BACK STROKE: 1. Arley Morrell (00:42.92); 3. Ryan Haas (00:56.78);

BREAST STROKE: 1. Arley Morrell (00:54.42); 2. Ryan Haas (00:57.96)

BUTTERFLY: 1. Ryan Haas (00:52.21); 2. Arley Morrell (00:53.31)

FREESTYLE: 1. Arley Morrell (00:38.68); 2. Ryan Haas (00:49.31)

GIRLS (age 13-14)

BACK STROKE: 2. Megan Younie (00:47.49); 3. Emily May (00:52.68); 5. Hayden Riffey (01:01.93); 6. Rachel Rawlings (01:08.21)

BREAST STROKE: 2. Megan Younie (00:55.01); 3. Hayden Riffey (00:57.17); 5. Rachel Rawlings (01:08. 67); 6. Emily May (01:30.68)

BUTTERFLY: 2. Megan Younie (00:46.99); 3. Emily May (01:01.01); 5. Rachel Rawlings (01:04.64); 6. Hayden Riffey (01:05.27)

FREESTYLE: 2. Megan Younie (00:38.34); 3. Emily May (00:48.43); 5. Rachel Rawlings (00:51. 52); 6. Hayden Riffey (00:51.68)

BOYS (age 15 & up)

BACK STROKE: 1. Sam Brant (00:38.45);

BREAST STROKE: 2. Sam Brant (00:42.51)

BUTTERFLY: 2. Sam Brant (00:36.21)

FREESTYLE: 2. Sam Brant (0:31.11)

GIRLS (age 15 & up)

BACK STROKE: 2. Maggie Haas (00:44.84); 3. Jenna Haas (00:49.40); 4. Claire Kiley (00:53.54); 5. Grace May (01:00.08)

BREAST STROKE: 1. Maggie Haas (00:48.21); 2. Claire Kiley (00:53.08); 3. Jenna Haas (00:53.46); 4. Grace May (00:54.65)

BUTTERFLY: 1. Maggie Haas (00:40.02); 3. Jenna Haas (00:46.03); 4. Clair Kiley (00:51.40); 5 Grace May (00:55. 21)

FREESTYLE: 1. Maggie Haas (00:38.49); 3. Claire Kiley (00:42.06); 4. Jenna Haas (00:42.68); 5. Grace May (00:44.22)

BOYS (age 12 & under)

IM (Individual Medley): 1. Kyler Barker (01:44.27); 2. Jake Bolen (01:55.61); 3. Caiden (Smiley (02:01.99); 5. August Deeds (02:06. 68); 8. Hudson Barker (02:26.68); 10. Charlie Mandl (02:31.27); 12. Cutler Schelling (02:58.68); 13. Parker Walker (03:12.55); 14. Logan Arnett (04:10.11)

GIRLS (age 12 & up)

IM: 1. Maisy Fields (01:52.68); 2. Denali Schelling (01:59.14); 4. Elizabelle Kunz (02:07.64); 6. Johanna Forssberg (02:09.52); 8. Gracelyn Hembree (02:09.62); 10. Eve Fields (02:17.97) ;11. Alexis Eubank (02:42.78); 12. Clara Slater (02:49.09)

BOYS (age 13 & up)

IM: 1. Sam Brant (01:22.56); 3. Arley Morrell (01:37.28); 4. Ryan Haas (02:02.78)

GIRLS (age 13 & up)

IM: 2. Maggie Haas (01:40.02); 4. Megan Younie (01:43.78); 5. Jenna Haas (01:48.93); 6. Claire Kiley (01:51.71); 7. Grace May (01:53.43); 9. Emily May (02:09.52); 10 Hayden Riffey (02:10.59); 11. Rachel Rawlings (02:15.78)

RELAY RESULTS

FREESTYLE (age 5-6)

BOYS: 1. Hunter. Monti, Harvey, Levi (04:34.83)

CO-ED: 2. Chase, Wilhelmina, Connor, Ada (04:20.40)

MEDLEY (age 7-8)

BOYS: 1. Harvey, Levi, Connor, Chase (03:34.83); 2. Conner. Jacob, Archer, Levi (03:05.24)

GIRLS: 4. Olivia, Alida, Estella, Aurora (03:05, 00); 5. Amberlynn, Ada, Elin, Lea (03:05, 31)

FREESTYLE (age 7-8)

BOYS: 2. Archer, Jacob, Levi, Archer (02:50.81)

GIRLS: 5. Alida, Lea, Estella, Alida (02:40.20)

CO-ED: 1. Connor, Amberlynn, Aurora, Elin (02:21.37)

MEDLEY (age 9-10)

BOYS: 2. Charlie, Cutler, Hudson, Charlie (02:01.87)

GIRLS:1. Johanna, Clara, Alexis, Johanna (01:58.90)

CO-ED: 3. Eve, Parker, Logan Eve (02:29.08)

FREESTYLE (age 9-10)

BOYS: 3. Cutler, Parker, Hudson, Logan (02:03.17)

GIRLS: 1. Eve, Alexia, Clara, Eve (01:52.08)

CO-ED: 2. Johanna, Olivia, Charlie, Johanna (01:46.50)

MEDLEY (age 11-12)

BOYS: 1. Kyler, Caiden, Jacob, August (01:33.90)

GIRLS: 1. Maisy, Gracelyn, Denali, Elizabelle (03:25.36)

FREESTYLE (age 11-12)

GIRLS:1. Gracelyn, Denali, Elizabelle, Maisy (01:24.17)

MEDLEY (age13-14)

GIRLS:1. Emily, Hayden, Rachel, Emily (01:40.90)

CO-ED: 1. Arley, Ryan, Megan, Arley (01:21.62)

FREESTYLE (age 13-14)

GIRLS: Megan, Emiiy, Hayden, Megan (01:18.11)

CO-ED: Ryan, Arley, Rachel, Ryan (91:15.35)

MEDLEY (age15 & up)

CO-ED: 1. Sam. Grace, Maggie, Claire (01:16.02)